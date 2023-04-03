Астон Мартин после трех Гран-при набрал больше очков, чем за весь прошлый год

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" превзошла свои прошлогодние показатели в чемпионате. В 2022 году гоночный коллектив в общей сложности набрал 55 очков.

В нынешнем сезоне в активе "Астон Мартин" лишь после первых трёх Гран-при уже 65 баллов.

В прошлом сезоне "Астон Мартин" занял седьмое место в Кубке конструкторов. В нынешнем сезоне команда в настоящий момент располагается на второй позиции. Возглавляет сейчас рейтинг австрийская команды "Ред Булл" (123 очка), тройку сильнейших замыкает "Мерседес" (56 баллов).