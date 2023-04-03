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ФОТО. Один из болельщиков Формулы-1 получил ранение обломком болида Магнуссена

Автоспорт
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Сам он болел за Мерседес

ФОТО. Один из болельщиков Формулы-1 получил ранение обломком болида Магнуссена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщик Формулы-1 получил кровотечение после того, как в него попали обломки машины Кевина Магнуссена на Гран-при Австралии.

Уилл Свит получил порез руки, стоя недалеко от второго поворота в Альберт-парке, после того, как болид гонщика "Хааса" ударился о барьер на трассе, в результате чего его обломки взлетели в воздух.

"Обломок попал мне прямо в руку, которая прикрывала в тот момент шею. Кусок был очень острым и большим. Боюсь представить, что было, если бы он попал в меня под другим углом".ФОТО. Один из болельщиков Формулы-1 получил ранение обломком болида Магнуссена - изображение 1

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