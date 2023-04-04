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Бывший спонсор Уильямса подал иск против команды на 149 миллионов долларов

Автоспорт
(1 голосов)

Посмотрим, кто же выиграет дело

Бывший спонсор Уильямса подал иск против команды на 149 миллионов долларов

Фото: Williams Racing

Новина українською

Бывший титульный спонсор команды Формулы-1 "Уильямс" компания ROKiT направила иск в суд Флориды (США) против команды. Об этом пишет Motorsport. Сумма иска составляет $ 149 млн. По мнению ROKiT, "Уильямс" должен покрыть ущерб, который нанёс репутации компании.

ROKiT утверждает, что в британской команде во время переговоров о сотрудничестве пообещали, что в 2019 году создадут конкурентоспособную машину, хотя сами понимали, что средств для этого будет недостаточно.

Отмечается, что иск был подготовлен известным юристом, ранее участвовавшим в нескольких громких судебных процессах, в том числе против бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы.

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В статье: формула-1 Уильямс
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