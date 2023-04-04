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Бывший спонсор Уильямса подал иск против команды на 149 миллионов долларов
Посмотрим, кто же выиграет дело
Фото: Williams Racing
Бывший титульный спонсор команды Формулы-1 "Уильямс" компания ROKiT направила иск в суд Флориды (США) против команды. Об этом пишет Motorsport. Сумма иска составляет $ 149 млн. По мнению ROKiT, "Уильямс" должен покрыть ущерб, который нанёс репутации компании.
ROKiT утверждает, что в британской команде во время переговоров о сотрудничестве пообещали, что в 2019 году создадут конкурентоспособную машину, хотя сами понимали, что средств для этого будет недостаточно.
Отмечается, что иск был подготовлен известным юристом, ранее участвовавшим в нескольких громких судебных процессах, в том числе против бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы.
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