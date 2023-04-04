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Бывший пилот Формулы-1: В Баку у Ред Булл будет ещё больший отрыв от других команд
Глок уверен, что команда прибавит
фото - F1
Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что на Гран-при Азербайджана преимущество "Ред Булл" перед другими командами будет ещё существеннее.
"В Баку больше поворотов, а также длинных прямых, где вступает в игру эффект DRS. Так что я верю, что в Баку у "Ред Булл" будет ещё больший отрыв от других команд. Вопрос в том, кто принесёт первые обновления и какими они получатся", — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.
После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 "Ред Булл" уверенно возглавляет зачёт Кубка конструкторов. Австрийский гоночный коллектив набрал 123 очка.
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