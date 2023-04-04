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Ферстаппен: Мерседес пытается гоняться очень агрессивно, потому что медленней
Макс подчеркнул, что болид немецкой команды далек от идеала
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен объяснил, по его мнению, агрессивную борьбу Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на старте гонки Гран-при Австралии, прошедшей на минувших выходных в Мельбурне.
"Я вёл себя осторожно, потому что, и это очевидно, мне было что терять на первом круге. "Мерседес" пытается гоняться очень агрессивно, потому что медленней.
Если у меня повреждение – гонка заканчивается. Конечно, не хочется терять позиции, но, в конце концов, это не имеет для меня большого значения, и вы можете в этом убедиться. Возможно, я был слишком осторожен. С другой стороны, "Мерседес" выкладывался по полной, и даже если бы я оказался на внешнем радиусе, мне бы всё равно усложнили задачу", – приводит слова Ферстаппена ViaPlay.
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