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Фелипе Масса хочет лишить Хэмилтона титула сезона 2008 года
Вот это поворот
Фото: F1
Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса сообщил, что намерен лишить титула чемпиона Формулы-1-2008 Льюиса Хэмилтона. Напомним, что в том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.
"Существует правило, согласно которому после принятия решения о титуле с момента получения гонщиком чемпионского трофея уже нельзя ничего изменить. Даже если будет доказано, что правила были нарушены. В то время юристы "Феррари" рассказали мне об этом правиле. Мы обращались к другим адвокатам, и ответ был, что ничего сделать нельзя. Поэтому я принял ту ситуацию.
Однако спустя 15 лет мы слышим, что бывший президент категории говорит, что узнал об этом ещё в 2008 году вместе с президентом ФИА, и они ничего не сделали, чтобы не бросить тень на Формулу-1. Это очень печально — знать, что результат той гонки должен был быть отменён, и у меня был бы титул. В конце концов, я был тем, кто проиграл больше всех. В общем, я планирую разобраться с этим вопросом. Нужно получить полное представление о том, что можно сделать", — приводит слова Массы Motorsport.
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