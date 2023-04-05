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Организаторы Гран-при Венгрии обновят инфраструктуру трассы
Уже есть и проект
Организаторы Гран-при Венгрии заявили, что на автодроме "Хунгароринг" будет проведён ремонт. Ожидается, что он будет завершён к 2026 году.
"Инфраструктура больше не соответствует требованиям Формулы-1. Всё, начиная от размеров боксов и заканчивая шириной паддока и главного здания, должно быть обновлено.
Переговоры о продлении контракта мы начали год назад. С появлением в календаре американских этапов интерес к Формуле-1 стал ещё больше. Так что сейчас мы ведём переговоры о продлении контракта до 2032 года и дополнительном пятилетнем опционе, что сделает наш контракт самым длительным в Европе", — приводит слова генерального директора "Хунгароринга" Жолта Гюлая Motorsport Week.
A brief look on the visual design of the new main entrace and the new main building which will be build in the next three years at the @HungaroringF1!#f1 #formula1 #Hungaroring #FormulaHUPodcast @Formula_pont_hu pic.twitter.com/s2k5RgSueb— Sándor Mészáros (@mesandor) April 4, 2023
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