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Организаторы Гран-при Майами добавят бассейны

Автоспорт
(1 голосов)

Интересная задумка

Организаторы Гран-при Майами добавят бассейны

фото - F1

Новина українською

Организаторы Гран-при Майами в этом году предоставят болельщикам возможность приобрести тариф Sunset Cabanas, который позволит им непосредственно во время гонки получить доступ к настоящим бассейнам.

Кроме того, тариф предполагает возможность посетить отдельный бар.

Напомним, организаторы этапа в Майами, который впервые состоялся в 2022 году, построили фальшивую гавань с нарисованной водой.

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