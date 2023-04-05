Организаторы Гран-при Майами добавят бассейны

Организаторы Гран-при Майами в этом году предоставят болельщикам возможность приобрести тариф Sunset Cabanas, который позволит им непосредственно во время гонки получить доступ к настоящим бассейнам.

Кроме того, тариф предполагает возможность посетить отдельный бар.

Напомним, организаторы этапа в Майами, который впервые состоялся в 2022 году, построили фальшивую гавань с нарисованной водой.