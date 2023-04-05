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Организаторы Гран-при Майами добавят бассейны
Интересная задумка
фото - F1
Организаторы Гран-при Майами в этом году предоставят болельщикам возможность приобрести тариф Sunset Cabanas, который позволит им непосредственно во время гонки получить доступ к настоящим бассейнам.
Кроме того, тариф предполагает возможность посетить отдельный бар.
Напомним, организаторы этапа в Майами, который впервые состоялся в 2022 году, построили фальшивую гавань с нарисованной водой.
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