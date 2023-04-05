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Фернандо Алонсо: Моя цель - выиграть третий титул

Автоспорт
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Посмотрим, удастся ли

Фернандо Алонсо: Моя цель - выиграть третий титул

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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о своих шансах выиграть третий титул.

"Конечно, цель заключается в третьем титуле, но, думаю, сейчас стоит быть реалистами. Нам нужно прочно встать на ноги. Цель команды — провести хороший сезон. В 2022 году у "Астон Мартин" были трудности, так что цель на кампанию 2023 года — просто постараться стать лучше, прогрессировать, лучше разобраться с машиной, её возможностями, развивать проект.

Да, я верю, что третий титул возможен, именно поэтому я продолжаю выступать в гонках. Да, это очень серьёзный вызов, нам нужно пройти через некоторые трудности, победить несколько топ-команд, которые сейчас находятся на вершине. Но я гоняюсь и тренируюсь с мыслями о том, что третий титул возможен", — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.

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В статье: Фернандо Алонсо
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