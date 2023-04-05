В Ауди переманили более 50 специалистов из других команд Формулы-1

Генеральный директор проекта "Ауди" в Формуле-1 Адам Бейкер рассказал о пополнении в его команде.

"Что касается найма сотрудников, то стоит признать, что проект Формулы-1 стал причиной для нашей трансформации. Мы выиграли от того, что около 200 квалифицированных сотрудников из Audi Sport перешли в проект по Формуле-1. Так что это точно станет большим импульсом на этапе наращивания мощности.

Здесь, в Нойбурге, у нас доступ к тысяче технических экспертов, которые работают в сфере автомобилестроения на "Ауди" или наших поставщиков. Но для того, чтобы обеспечить нашу конкурентоспособность в 2026 году, мы хотим максимально ускорить этап обучения. Частью этой стратегии является агрессивная стратегия найма персонала. Сейчас мы уже привлекли 50 технических экспертов от наших будущих конкурентов.

Вербовка всегда была проблемой, так что одна из трудностей в том, что персоналу необходимо принять решение о переезде в другую страну со своей семьёй. Это стоит учитывать. Но в то же время это можно рассматривать с другой точки зрения — если вы можете сменить работодателя, не переезжая, то риск потенциального ухода выше", — приводит слова Бейкера PlanetF1.