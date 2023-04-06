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Феррари анонсировала обновление болида SF-23
Оно пройдет в три этапа
Команда Формулы-1 "Феррари" рассказала об обновлениях своего болида SF-23. Об пишет итальянская версия Motorsport.
Новинки будут добавлять в три этапа: новое днище будет представлено на Гран-при Азербайджана, обновлённая задняя подвеска появится в Имоле, а новые понтоны команда покажет к Гран-при Испании. Не исключены также небольшие изменения в Майами, если некоторые детали прибудут вовремя к первой поездке в США, где уже запланирован пакет адаптации для городской трассы.
Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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