Феррари анонсировала обновление болида SF-23

Команда Формулы-1 "Феррари" рассказала об обновлениях своего болида SF-23. Об пишет итальянская версия Motorsport.

Новинки будут добавлять в три этапа: новое днище будет представлено на Гран-при Азербайджана, обновлённая задняя подвеска появится в Имоле, а новые понтоны команда покажет к Гран-при Испании. Не исключены также небольшие изменения в Майами, если некоторые детали прибудут вовремя к первой поездке в США, где уже запланирован пакет адаптации для городской трассы.

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Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.