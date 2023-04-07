  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари сделала запрос на на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари сделала запрос на на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Автоспорт
(1 голосов)

В команде считают, что наказание было несправедливым

Феррари сделала запрос на на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Новина українською

"Феррари" запросила право на пересмотр дела после наказания Карлоса Сайнса в гонке на Гран-при Австралии Формулы-1, в которой испанец получил пятисекундный штраф от стюардов за столкновение с Фернандо Алонсо во время хаотичного рестарта после второго красного флага. Об этом пишет Motorsport.

Штраф был назначен до возобновления заезда на один круг до финиша за машиной безопасности.

Сайнс дал понять по командному радио, что, по его мнению, ему должны были дать шанс объяснить инцидент стюардам. Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.

По теме
yellow-arrow
Названа причина выхода из строя болида Хааса
yellow-arrow
Феррари анонсировала обновление болида SF-23
yellow-arrow
Ландо Норрис назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Сайнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде