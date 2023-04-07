Феррари сделала запрос на на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

"Феррари" запросила право на пересмотр дела после наказания Карлоса Сайнса в гонке на Гран-при Австралии Формулы-1, в которой испанец получил пятисекундный штраф от стюардов за столкновение с Фернандо Алонсо во время хаотичного рестарта после второго красного флага. Об этом пишет Motorsport.

Штраф был назначен до возобновления заезда на один круг до финиша за машиной безопасности.

Сайнс дал понять по командному радио, что, по его мнению, ему должны были дать шанс объяснить инцидент стюардам. Из-за этого штрафа и финиша позади сейфти-кара Сайнс опустился с четвёртого места на 12-е и не набрал очков.