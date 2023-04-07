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В Мерседесе анонсировали обновление болида
Глава техотдела команды поделился подробностями
Фото: Motorsport.com
Глава технического отдела "Мерседеса" Джеймс Эллисон поделился подробностями о новинках, над которыми в настоящий момент работает немецкая команда.
"Мы изо всех сил работаем в аэродинамической трубе, чтобы увеличить прижимную силу. В наших планах также трудиться изо всех сил в конструкторском бюро, чтобы решения, которые были найдены в аэродинамической трубе несколько недель назад, были преобразованы в производительность болида на трассе.
Кроме того, будем работать над некоторыми механическими деталями: компонентами подвески, которые, как мы думаем, помогут улучшить баланс машины и сделать её более управляемой. Гонщики в результате будут чувствовать себя увереннее", — приводит слова Эллисона F1i со ссылкой на его выступление на канале "Мерседеса" в YouTube.
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