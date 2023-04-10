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В Формуле-1 могут появиться два новых Гран-при
Они запланированы на 2024 год
фото - F1
В календаре Формулы-1 в 2024 году могут появиться сразу два новых Гран-при. Один из них пройдет в ЮАР, а второй во Вьетнаме, пишет Grandprix.
По информации источника, президент Формулы-1 Стефано Доменикали перед Гран-при Австралии посещал Вьетнам и обсудил проведение гонки с новым правительством страны.
Изначально дебютный Гран-при Вьетнама должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать.
Гран-при ЮАР, в свою очередь, мог заменить этап в Бельгии уже в текущем сезоне, но стороны не пришли к соглашению.
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