В Формуле-1 могут появиться два новых Гран-при

В календаре Формулы-1 в 2024 году могут появиться сразу два новых Гран-при. Один из них пройдет в ЮАР, а второй во Вьетнаме, пишет Grandprix.

По информации источника, президент Формулы-1 Стефано Доменикали перед Гран-при Австралии посещал Вьетнам и обсудил проведение гонки с новым правительством страны.

Изначально дебютный Гран-при Вьетнама должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать.

Гран-при ЮАР, в свою очередь, мог заменить этап в Бельгии уже в текущем сезоне, но стороны не пришли к соглашению.