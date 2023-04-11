Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при США

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, восстанавливающийся после операции на правой руке, пропустит третий этап MotoGP, который пройдёт 15–16 апреля в США, пишет пресс-служба "Хонды".

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. По итогам заезда испанец получил штраф – два длинных круга на этапе в Аргентине, где он не выступил.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка

1. Марко Бедзекки ("Дукати") — 44.28,518.

2. Жоанн Зарко ("Дукати") +4,085.

3. Алекс Маркес ("Дукати") +4,681.

4. Франко Морбиделли +7,581.

5. Хорхе Мартин ("Дукати") +9,746.

6. Джек Миллер ("КТМ") +10,562.

7. Фабио Куартараро ("Ямаха") +11,095.

8. Лука Марини ("Дукати") +13,694.

9. Алекс Ринс ("Хонда") +14,327.

10. Фабио Ди Джаннанторио ("Дукати") +18,515.