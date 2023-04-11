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Шестикратный чемпион MotoGP пропустит Гран-при США
Гонщик восстанавливается от травмы
Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес, восстанавливающийся после операции на правой руке, пропустит третий этап MotoGP, который пройдёт 15–16 апреля в США, пишет пресс-служба "Хонды".
Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. По итогам заезда испанец получил штраф – два длинных круга на этапе в Аргентине, где он не выступил.
MotoGP. Гран-при Аргентины. Гонка
1. Марко Бедзекки ("Дукати") — 44.28,518.
2. Жоанн Зарко ("Дукати") +4,085.
3. Алекс Маркес ("Дукати") +4,681.
4. Франко Морбиделли +7,581.
5. Хорхе Мартин ("Дукати") +9,746.
6. Джек Миллер ("КТМ") +10,562.
7. Фабио Куартараро ("Ямаха") +11,095.
8. Лука Марини ("Дукати") +13,694.
9. Алекс Ринс ("Хонда") +14,327.
10. Фабио Ди Джаннанторио ("Дукати") +18,515.
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