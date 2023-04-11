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Украинский гонщик стал первым победителем автосоревнований Formula Renault 2.0
Впереди еще шесть соревновательных уикендов
Во Франции проходят соревнования по автогонкам Formula Renault 2.0 by TTE. Наш гонщик Иван Клименко стал первым в истории победителем этапа, придя к финишу быстрее 10 пилотов из 4 стран.
Этап состоит из двух заездов. Сейчас общую классификацию возглавляют два спортсмена – Клименко и швейцарец Дани Бунчу, выигравший вторую гонку.
Впереди еще шесть соревновательных уикендов. Гонки проходят на знаменитых трассах Ле-Ман, Поль-Рикард и Манье-Кур во Франции.
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