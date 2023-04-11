Украинский гонщик стал первым победителем автосоревнований Formula Renault 2.0

Во Франции проходят соревнования по автогонкам Formula Renault 2.0 by TTE. Наш гонщик Иван Клименко стал первым в истории победителем этапа, придя к финишу быстрее 10 пилотов из 4 стран.

Этап состоит из двух заездов. Сейчас общую классификацию возглавляют два спортсмена – Клименко и швейцарец Дани Бунчу, выигравший вторую гонку.

Впереди еще шесть соревновательных уикендов. Гонки проходят на знаменитых трассах Ле-Ман, Поль-Рикард и Манье-Кур во Франции.