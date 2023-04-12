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Руководитель Мерседеса: Нам потребовалось два года, чтобы адаптировать технический отдел после ухода главного конструктора

Автоспорт
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Глава команды высказался об уходе специалиста

Руководитель Мерседеса: Нам потребовалось два года, чтобы адаптировать технический отдел после ухода главного конструктора

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался о бывшем главном конструкторе команды Альдо Косте. "Мерседес" он покинул в 2019 году.

"Нельзя найти замену такому человеку, как Альдо. Что мы сделали, так это разделили работу, которую он у нас выполнял, между несколькими специалистами.

Альдо был очень хорош в построении структуры преемственности. На это ушло немало времени. Потребовалось два с половиной года, чтобы наконец адаптировать технический отдел к его отсутствию", — приводит слова Вольфа Autosport Web.

В настоящий момент "Мерседес" занимает третье место в Кубке конструкторов.

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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