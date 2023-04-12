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Тото Вольфф опроверг информацию о возвращении бывшего технического директора команды

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Специалист не участвует в этм проекте

Тото Вольфф опроверг информацию о возвращении бывшего технического директора команды

Фото: The Checkered Flag

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф опроверг заявления о том, что бывший технический директор Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды, чтобы помочь исправить проблемы с нынешней болидом.

"Нет, он в этом не участвует. Он участвует в долгосрочной стратегии команды. Но он занимается более активной деятельностью, например, Кубком Америки.

Нужно найти правильных людей на правильные роли. Иногда вы очень компетентны в одной области, но, возможно, не в целом.

Джеймс как технический директор в прошлом имеет большой послужной список и очень любит людей. Он всё ещё очень важен для организации", — приводит слова Вольфа Motorsport.

Немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными боковыми понтонами.

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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