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Тото Вольфф опроверг информацию о возвращении бывшего технического директора команды
Специалист не участвует в этм проекте
Фото: The Checkered Flag
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф опроверг заявления о том, что бывший технический директор Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды, чтобы помочь исправить проблемы с нынешней болидом.
"Нет, он в этом не участвует. Он участвует в долгосрочной стратегии команды. Но он занимается более активной деятельностью, например, Кубком Америки.
Нужно найти правильных людей на правильные роли. Иногда вы очень компетентны в одной области, но, возможно, не в целом.
Джеймс как технический директор в прошлом имеет большой послужной список и очень любит людей. Он всё ещё очень важен для организации", — приводит слова Вольфа Motorsport.
Немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными боковыми понтонами.
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