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Организаторы Гран-при Бельгии сообщили о проведении инспекции трассы

Автоспорт
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Это последнее Гран-при Формулы-1 для Бельгии

Организаторы Гран-при Бельгии сообщили о проведении инспекции трассы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальная делегация от Формулы-1 провела инспекцию трассы в Бельгии.

"Сейчас я настроена гораздо более оптимистично, чем год назад. В этом месяце приезжала делегация из F1 Group на два дня, чтобы посмотреть, что мы изменили на трассе, чтобы сделать следующий Гран-при еще более успешным, чем в 2022 году.

Мы убеждены, что наша трасса теперь полностью соответствует спецификациям. Мы заполнили все условия. Скоро планируется новая встреча с людьми из F1 Group", — приводит слова Ванессы Маес GPToday.

Напомним, что предстоящий этап на трассе "Спа-Франкоршам", который пройдёт с 21 по 23 июля, является последним по контракту бельгийских организаторов с гоночной серией.

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В статье: формула-1
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