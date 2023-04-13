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Руководитель Феррари: Мы должны понять, как в Ред Булл добились такого эфекта DRS
Команда заинтересована в этом апгрейде
Руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр считает, что его команда должна достичь того же эффекта DRS, что и "Ред Булл".
"У них очень большой эффект DRS, больше, чем у всех остальных. И мы должны понять, как им удаётся добиться такого эффекта. Они делают что-то другое, и они точно делают что-то лучше.
Я думаю, что в прошлом году разница была, вероятно, больше. Мы компенсировали часть разрыва. Но нам по-прежнему надо прибавить в этом плане", — приводит слова Вассёра Autosport.
Напомним, победу по итогам минувшего Гран-при Австралии одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
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