ФОТО. Трассу Гран-при Майами затопило из-за сильных дождей в регионе

Международный автодром в Майами, на котором пройдёт Гран-при через три недели, затопило из-за проливных дождей, которые идут уже несколько дней, пишет Off Track.

Ливни продолжаются в Южной Флориде уже три дня, и это привело к тому, что невозможно движение и в самом городе. При этом городские службы стараются устранить последствия.

Стоит отметить, что в прошлом году проблему частых наводнений в Майами поднимал Себастьян Феттель. Немецкий гонщик приезжал на Гран-при в футболке с надписью: "Майами-2060 — первый Гран-при под водой".

Напомним, что Гран-при Майами в нынешнем сезоне Формулы-1 пройдёт с 5 по 7 мая.