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ФОТО. Трассу Гран-при Майами затопило из-за сильных дождей в регионе
Местные службы пытаются устранить последствия
Международный автодром в Майами, на котором пройдёт Гран-при через три недели, затопило из-за проливных дождей, которые идут уже несколько дней, пишет Off Track.
Ливни продолжаются в Южной Флориде уже три дня, и это привело к тому, что невозможно движение и в самом городе. При этом городские службы стараются устранить последствия.
Стоит отметить, что в прошлом году проблему частых наводнений в Майами поднимал Себастьян Феттель. Немецкий гонщик приезжал на Гран-при в футболке с надписью: "Майами-2060 — первый Гран-при под водой".
Напомним, что Гран-при Майами в нынешнем сезоне Формулы-1 пройдёт с 5 по 7 мая.
???? La piste du Grand Prix de Miami fortement inondée, à 3 semaines de l'arrivée de la #F1 !— Off Track (@OffTrack_FR) April 13, 2023
De fortes pluies se sont abattues sur Miami, provoquant des inondations et paralysant certaines parties de la ville ????️
Reste à savoir si le problème sera complètement résolu lorsque la… pic.twitter.com/V1Kd1ui7T4
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