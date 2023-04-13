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Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии 

Автоспорт
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Он врезался в столб

Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии 

Фото: Autosport

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Ирландский гонщик "Хёндэ" Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации хорватских СМИ, во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.

Напомним, что Крэйг Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.

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