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Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии
Он врезался в столб
Фото: Autosport
Ирландский гонщик "Хёндэ" Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Об этом сообщает пресс-служба команды.
По информации хорватских СМИ, во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.
Напомним, что Крэйг Брин выступал на этапах чемпионата мира по ралли с 2009 года. На его счету восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.
RIP???????? @Craig_Breen pic.twitter.com/AjeIfxjqQe— Paulo Araujo (@PauloAr23028946) April 13, 2023
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