  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. На трассе в Португалии во время тренировки машина вылетела на трибуны
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На трассе в Португалии во время тренировки машина вылетела на трибуны

Автоспорт
(1 голосов)
На трассе в Португалии во время тренировки машина вылетела на трибуны

Новина українською

На трассе в Портимау (Португалия) во время тренировки чемпионата Porsche Sprint Challenge Iberica. Гонщик команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя вылетел с трассы в первом повороте, врезался в барьеры и приземлился на трибуны.

Пилот не пострадал, а на трибунах практически не было зрителей, так что машина приземлилась в пустую секцию, где не находились люди.

Чемпионат Porsche Sprint Challenge Iberica в этот уикенд проходит в качестве гонок поддержки серии WEC, в которой в эти выходные состоится второй этап чемпионата — "6 часов Портимау".

По теме
yellow-arrow
Ирландский гонщик Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии 
yellow-arrow
ФОТО. Трассу Гран-при Майами затопило из-за сильных дождей в регионе
yellow-arrow
Руководитель Феррари: Мы должны понять, как в Ред Булл добились такого эфекта DRS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде