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На трассе в Португалии во время тренировки машина вылетела на трибуны
На трассе в Портимау (Португалия) во время тренировки чемпионата Porsche Sprint Challenge Iberica. Гонщик команды Monteiros Competiçoes Александр Арейя вылетел с трассы в первом повороте, врезался в барьеры и приземлился на трибуны.
Пилот не пострадал, а на трибунах практически не было зрителей, так что машина приземлилась в пустую секцию, где не находились люди.
Чемпионат Porsche Sprint Challenge Iberica в этот уикенд проходит в качестве гонок поддержки серии WEC, в которой в эти выходные состоится второй этап чемпионата — "6 часов Портимау".
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