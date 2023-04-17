Заубер попытается подписать контракт с Карлосом Сайнсом

Генеральный директор "Заубера" Андреас Зайдль рассматривает возможности подписания соглашения с испанским пилотом "Феррари" Карлосом Сайнсом. Об этом информирует Blick. Нынешний контракт "Скудерии" с Карлосом действует до конца сезона-2024.

Кроме того, сообщается об интересе "Заубера" к немецкому резервисту "Мерседеса" Мику Шумахеру.

Напомним, Зайдль был руководителем Сайнса в "Макларене", а Сайнс-старший выступает за "Ауди" в ралли-рейдах