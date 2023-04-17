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Глава Liberty Media: Сейчас мы видим больше обгонов и больше конкуренции, чем когда-либо
Этот сезон интересный как никогда
фото - F1
Генеральный директор компании-владельца Формулы-1 Liberty Media Грег Маффей высказал мнение, что борьба в нынешнем сезоне "Королевских гонок" получается особенно острой.
"Если оглянуться назад, то можно констатировать, что сейчас мы видим больше обгонов и больше конкуренции, чем когда-либо. Можно обратиться к статистике. В общем, на трассе чувствуется напряжение. Посмотрим, что нам ещё принесёт этот год", — приводит слова Маффея Motorsport.
В настоящий момент первое место в Кубке конструкторов занимает австрийская команда "Ред Булл", в активе которой 123 очка. На втором месте "Астон Мартин" (65 баллов). Топ-3 замыкает немецкий гоночный коллектив "Мерседес" (56 очков).
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