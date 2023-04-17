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Глава Макларена раскритиковал технический регламент Формулы-1
Это случилось после появления новых болидов
Фото: Sky Sports
Руководитель "Макларена" Андреа Стелла считает, что технический регламент Формулы-1 стал менее жёстким после обновления болидов в 2022 году, чем, по его мнению, и воспользовался действующий фаворит чемпионата австрийский коллектив "Ред Булл".
"Должен признаться, и большинство команд это подтвердит, что до появления машин нового поколения мы считали регламент строгим. Хотя примечательно, что на этом пути есть доступ к большой эффективности, особенно в области днища. Граунд-эффект возможно использовать больше, чем кто-либо в Ф-1 ожидал.
Сложность геометрии, особенно в частях машины, близких к земле, но не обязательно заметных, сложность воздушного потока вышла за рамки того, что предполагалось правилами. С технической точки зрения это увлекательное путешествие. Если говорить о раскладах, то тот, кто справляется лучше, а сейчас это "Ред Булл", может получить стабильное преимущество сверх ожиданий", – приводит слова Стеллы издание Motorsport.
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