Фернандо Алонсо: Хотел бы завершить карьеру с Хэмилтоном

Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что хотел бы завершить карьеру одновременно с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

"Было бы здорово вместе завершить карьеру. Хорошо бы, чтобы так оно и было. Каждый из нас считает другого талантливым гонщиком и одним из самых сложных соперников, которых когда-либо встречали", — приводит слова Алонсо DailyMail.

Напомним, в 2007 году Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон в "Макларене" и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему "Феррари".