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Фернандо Алонсо: Хотел бы завершить карьеру с Хэмилтоном
Спортсмены ранее выступали вместе
Фото: MARCA
Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что хотел бы завершить карьеру одновременно с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.
"Было бы здорово вместе завершить карьеру. Хорошо бы, чтобы так оно и было. Каждый из нас считает другого талантливым гонщиком и одним из самых сложных соперников, которых когда-либо встречали", — приводит слова Алонсо DailyMail.
Напомним, в 2007 году Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон в "Макларене" и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему "Феррари".
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