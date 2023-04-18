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Фернандо Алонсо: Хотел бы завершить карьеру с Хэмилтоном

Автоспорт
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Спортсмены ранее выступали вместе

Фернандо Алонсо: Хотел бы завершить карьеру с Хэмилтоном

Фото: MARCA

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Испанский пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо признался, что хотел бы завершить карьеру одновременно с гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

"Было бы здорово вместе завершить карьеру. Хорошо бы, чтобы так оно и было. Каждый из нас считает другого талантливым гонщиком и одним из самых сложных соперников, которых когда-либо встречали", — приводит слова Алонсо DailyMail.

Напомним, в 2007 году Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон в "Макларене" и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему "Феррари".

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В статье: Фернандо Алонсо
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