Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Мартин в ближайшем будущем может перейти на моторы Хонды
В команде нацелены на борьбу за титул
Фото: Aston Martin
Команда Формулы-1 "Астон Мартин" может перейти на работу с моторами "Хонды" в 2026 году, сообщает испанская редакция Motorsport.
Как сообщает источник, команда Лоуренса Стролла нацелена на борьбу за титул в ближайшие годы, а использование моторов "Мерседеса" может осложнить эту задачу, поскольку в таком случае британскому коллективу будет необходимо оказаться впереди заводской команды "Мерседеса", что достаточно сложно в нынешних реалиях Формулы-1.
В частности, помочь в заключении соглашения с "Хондой" могут старые связи нынешнего генерального директора команды Мартина Уитмарша, работавшего в "Макларене" во времена, когда "Хонда" поставляла двигатели этой команде.
Напомним, "Хонда" подала заявку как моторист на сезон-2026, однако так и не обзавелась потенциальными клиентами — их соглашение с "Ред Булл" истечёт по окончании сезона-2025
Популярное сейчас
- Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
- Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
- Путин посетил штабы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях – росСМИ
- На трассе в Португалии во время тренировки машина вылетела на трибуны
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО