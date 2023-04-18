Астон Мартин в ближайшем будущем может перейти на моторы Хонды

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" может перейти на работу с моторами "Хонды" в 2026 году, сообщает испанская редакция Motorsport.

Как сообщает источник, команда Лоуренса Стролла нацелена на борьбу за титул в ближайшие годы, а использование моторов "Мерседеса" может осложнить эту задачу, поскольку в таком случае британскому коллективу будет необходимо оказаться впереди заводской команды "Мерседеса", что достаточно сложно в нынешних реалиях Формулы-1.

В частности, помочь в заключении соглашения с "Хондой" могут старые связи нынешнего генерального директора команды Мартина Уитмарша, работавшего в "Макларене" во времена, когда "Хонда" поставляла двигатели этой команде.

Напомним, "Хонда" подала заявку как моторист на сезон-2026, однако так и не обзавелась потенциальными клиентами — их соглашение с "Ред Булл" истечёт по окончании сезона-2025