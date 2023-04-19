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Хэмилтон: Мой отец советовал остаться в Макларене, но я выбрал Мерседес

Автоспорт
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Пилот высказался о переходе

Хэмилтон: Мой отец советовал остаться в Макларене, но я выбрал Мерседес

Фото: F1

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Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вспомнил, как отец советовал ему оставаться в "Макларене". В "Мерседес" Льюис перешёл в 2013 году.

"Я помню, как принял решение присоединиться к этой команде. Тогда я никому не позволял влиять на это решение. Я хотел, чтобы выбор оставался лишь за мной. А знаете, были люди, которые говорили мне, что я должен остаться в "Макларене".

Мой отец советовал остаться, множество людей предлагали остаться. Но что-то внутри меня подсказывало, что это тот вариант (с "Мерседесом"), который мне подойдёт", — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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