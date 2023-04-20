Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альпин готовит крупные обновления на Гран-при Азербайджана
Команда может улучшить свои результаты
Фото: Твиттер Альпин
Технический директор "Альпин" Пэт Фрай сообщил, что французский гоночный коллектив готовит крупный пакет обновлений к ближайшему этапу Формулы-1, который пройдёт в Азербайджане.
"Как и в прошлом году, у нас разработан план обновлений болида по ходу сезона. В Баку мы планируем сделать неплохой шаг вперёд, и позже у нас тоже готовятся новинки. Так что да, на этапы в Баку и Имоле у нас запланированы крупные обновления", — приводит слова Фрая The Race.
Гран-при Азербайджана пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку. Это четвёртый этап Формулы-1 в нынешнем сезоне.
Популярное сейчас
- Жена Ярославского сообщила о разводе с владельцем Металлиста
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки
- В NASA заявили, что таинственная вспышка над Киевом не имеет отношения к их спутнику
- Хэмилтон: Мой отец советовал остаться в Макларене, но я выбрал Мерседес
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО