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Альпин готовит крупные обновления на Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Команда может улучшить свои результаты

Альпин готовит крупные обновления на Гран-при Азербайджана

Фото: Твиттер Альпин

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Технический директор "Альпин" Пэт Фрай сообщил, что французский гоночный коллектив готовит крупный пакет обновлений к ближайшему этапу Формулы-1, который пройдёт в Азербайджане.

"Как и в прошлом году, у нас разработан план обновлений болида по ходу сезона. В Баку мы планируем сделать неплохой шаг вперёд, и позже у нас тоже готовятся новинки. Так что да, на этапы в Баку и Имоле у нас запланированы крупные обновления", — приводит слова Фрая The Race.

Гран-при Азербайджана пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку. Это четвёртый этап Формулы-1 в нынешнем сезоне.

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В статье: Альпин
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