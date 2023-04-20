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Льюис Хэмилтон: Чтобы догнать соперников нам нужно много времени

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Чемпион не верит в свой болид

Льюис Хэмилтон: Чтобы догнать соперников нам нужно много времени

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своем болиде.

"Я понимаю, что на то, чтобы догнать соперников, может уйти много времени. Если посмотреть на "Ред Булл", то, скорее всего, они продолжат развитие машины. Несмотря на то что некоторые машины могут выйти на плато с точки зрения роста производительности, достигнув определённого момента, возможно, они смогут продолжить развитие болида.

У них отличная команда, так что, думаю, они продолжат наращивать темп. Мы не должны исключать того, что, когда мы внесём изменения, нам может потребоваться весь остаток года, чтобы восполнить этот пробел.

Часть меня надеется, что мы сможем найти хитрость и выйти на правильный путь. В прошлом мы не раз доказывали, что способны быстро прогрессировать, так что, надеюсь, нам удастся раскрыть потенциал машины. Я благодарен команде, что они готовы что-то менять и не зацикливаются на том, что у нас есть", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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