Карлос Сайнс высказался о возможном уходе в Ауди

Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс отреагировал на слухи о том, что он является главным претендентом на место пилота в "Ауди". Новая команда появится в Формуле-1 с 2026 года.

"Я намерен остаться в "Феррари" на долгие годы. Я даже не понимаю, как они говорят о том, что может произойти в 2026 году, когда у меня ещё нет контракта на 2025 год. Меня раздражает, что появляются такие выдуманные и неподтверждённые слухи", — приводит слова Сайнса GrandPX.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона. Лидером является пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен с 69 очками.

Следующий этап Формулы-1 состоится в Баку (Азербайджан) и пройдёт с 28 по 30 апреля.