Ред Булл показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на Гран-при Майами

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" продемонстрировала несколько ливрей от болельщиков, которые теоретически могут использоваться на Гран-при Майами. Как сообщили в пресс-службе "Ред Булл", ясность в этом вопросе будет 3 мая.

Livery update in progress Here are a few of the most creative #MakeYourMark submissions for the #MiamiGP ????????



Watch out for the full reveal May 3rd pic.twitter.com/9D2fBHlJ3q — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 20, 2023

Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая. Перед этапом в Майами состоится Гран-при Азербайджана. Он пройдёт с 28 по 30 апреля. Ранее сообщалось, что "Ред Булл" будет использовать специальные раскраски машин как минимум трижды в сезоне - на трёх американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

В настоящий момент "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 123 очка. На втором месте британская команда "Астон Мартин" (65 баллов). Тройку лидеров замыкает "Мерседес", на счету которого 56 очков.