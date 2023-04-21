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Ред Булл показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на Гран-при Майами

Автоспорт
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Австрийская команда Формулы-1 продемонстрировала несколько ливрей от болельщиков

Ред Булл показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на Гран-при Майами

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" продемонстрировала несколько ливрей от болельщиков, которые теоретически могут использоваться на Гран-при Майами. Как сообщили в пресс-службе "Ред Булл", ясность в этом вопросе будет 3 мая.

Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая. Перед этапом в Майами состоится Гран-при Азербайджана. Он пройдёт с 28 по 30 апреля. Ранее сообщалось, что "Ред Булл" будет использовать специальные раскраски машин как минимум трижды в сезоне - на трёх американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе.

В настоящий момент "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 123 очка. На втором месте британская команда "Астон Мартин" (65 баллов). Тройку лидеров замыкает "Мерседес", на счету которого 56 очков.

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В статье: формула-1 Red Bull
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