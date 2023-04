Ред Булл показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на Гран-при Майами

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" продемонстрировала несколько ливрей от болельщиков, которые теоретически могут использоваться на Гран-при Майами. Как сообщили в пресс-службе "Ред Булл", ясность в этом вопросе будет 3 мая.

Livery update in progress Here are a few of the most creative #MakeYourMark submissions for the #MiamiGP ????????



Watch out for the full reveal May 3rd pic.twitter.com/9D2fBHlJ3q