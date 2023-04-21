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Тото Вольф прокомментировал последние кадровые перестановки в Мерседесе

Автоспорт
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Вольф рассказал, что изменится в структуре "Мерседеса" после недавних перестановок

Тото Вольф прокомментировал последние кадровые перестановки в Мерседесе

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал перестановки в стане команды, касающиеся инженерной сферы.

"Джон Оуэн как главный конструктор имел совсем другой профиль работы в условиях ограниченных расходов. Потому что, помимо творческой части проектирования автомобиля, у нас есть тонна дополнительной работы, которая приходит вместе с этим. Случилось так, что он стал администратором лимита затрат.

Поэтому мы разделили роли. Джон остаётся главным конструктором, но мы поручили его заместителю Джакомо Торторе стать инженерным директором. Это означает, что Джон может сосредоточиться на специфике дизайна автомобиля, а Джакомо присматривает за конструкторским бюро и организационным развитием. Теперь у нас есть путь, который мы считаем правильным. Это просто разная структура управления", - приводит слова Вольфа Motorsport.

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В статье: формула-1 Mercedes Тото Вольфф
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