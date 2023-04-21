  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Албон: У нас впереди 10 гонок за 14 недель, важно правильно подготовиться
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Албон: У нас впереди 10 гонок за 14 недель, важно правильно подготовиться

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот "Уильямса" поделился ожиданиями от важного отрезка сезона

Албон: У нас впереди 10 гонок за 14 недель, важно правильно подготовиться

Фото: F1

Новина українською

Пилот "Уильямса" Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящих гонок и рассказал о подготовке к ним.

"У нас впереди 10 гонок за 14 недель, поэтому очень важно правильно подготовиться. Подготовка сводится к множеству вещей, таких как планирование джетлага, правильное питание, контроль энергозатрат и просто забота о себе. В этом вся правда.

С моего первого сезона в Формуле-1 до того, где я сейчас, самое большое изменение, которое я сделал, это то, что я создал команду вокруг себя, убрал много внешнего шума и позволил себе сосредоточиться на гонках, вкладывая в них всю свою энергию", - приводит слова Албона официальный сайт "Уильямса".

По теме
yellow-arrow
Тото Вольф прокомментировал последние кадровые перестановки в Мерседесе
yellow-arrow
Ред Булл показал несколько ливрей от фанатов, которые могут использовать на Гран-при Майами
yellow-arrow
Карлос Сайнс высказался о возможном уходе в Ауди
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Williams Александр Албон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде