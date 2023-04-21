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Албон: У нас впереди 10 гонок за 14 недель, важно правильно подготовиться
Пилот "Уильямса" поделился ожиданиями от важного отрезка сезона
Фото: F1
Пилот "Уильямса" Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящих гонок и рассказал о подготовке к ним.
"У нас впереди 10 гонок за 14 недель, поэтому очень важно правильно подготовиться. Подготовка сводится к множеству вещей, таких как планирование джетлага, правильное питание, контроль энергозатрат и просто забота о себе. В этом вся правда.
С моего первого сезона в Формуле-1 до того, где я сейчас, самое большое изменение, которое я сделал, это то, что я создал команду вокруг себя, убрал много внешнего шума и позволил себе сосредоточиться на гонках, вкладывая в них всю свою энергию", - приводит слова Албона официальный сайт "Уильямса".
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