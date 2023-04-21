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Мерседес вернет в команду инженера, который работал в чемпионские сезоны
Команда одумалась
Фото: Motorsport.com
Британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора "Мерседеса". Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, отныне будет отвечать за общие и стратегические вопросы в команде.
По данным источника, Эллиот пришёл к выводу, что его навыки не совсем подходят для работы на должности технического директора.
Напомним, Эллисон покинул технический отдел "Мерседеса" летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время "Мерседес" четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.
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