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Владельцы Формулы-1 нацелены на покупку IndyCar

Автоспорт
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Интересный поворот событий

Владельцы Формулы-1 нацелены на покупку IndyCar

фото - twitter.com

Новина українською

Авторитетный журналист Питер Уиндзор заявил, что американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, изучает возможность приобретения IndyCar, чтобы сделать из неё серию поддержки для "Королевских гонок".

Уиндзор допустил, что в случае успеха в осуществлении сделки IndyCar отойдёт от овальных трасс в пользу автодромов и городских трасс, а дизайн автомобилей будет больше соответствовать болидам Формулы-1.

"Одна из вещей, над которой сейчас работает Liberty, и должен сказать, это неплохая идея, заключается в покупке IndyCar, чтобы сделать её фактически американской серией поддержки для Формулы-1. Думаю, это довольно дельная идея, ведь в таком случае появилась бы возможность найти место для многих хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в Формулу-1", — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

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В статье: формула-1
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