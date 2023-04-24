Фернандо Алонсо: Мы сумели бросить вызов Феррари и Мерседесу в первой же гонке в Бахрейне

Двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" испанский ветеран Фернандо Алонсо признался, что команда превзошла собственные ожидания, бросив вызов лидерам чемпионата уже на первом Гран-при нынешнего сезона.

"Я надеялся, что 2023 год станет подготовительным, и в 2024-м, возможно, мы бы смогли бросить вызов "Феррари" и "Мерседесу". Однако мы бросили им вызов в первой же гонке в Бахрейне, так что теперь, очевидно, всё выглядит оптимистично.

В Баку, Имоле и Барселоне команды начнут обновлять машины, и с этой точки зрения мы должны остаться топовой командой. Необходимо многое изучить, чтобы стать претендентами на титул в 2024 году", – приводит слова Алонсо издание Motorsport.