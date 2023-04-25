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Руководитель Хааса: Наша команда могла уйти из Формулы-1
Всему виной пандемия
Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер рассказал о том, что американская команда могла сняться с Формулы-1 в 2020 году.
"В 2020 году разразилась пандемия, и в то время владелец Джин Хаас не был уверен, хочет ли он продолжать выступление в Формуле-1, поэтому мы остановили разработку и, следовательно, отстали от соперников. А в Формуле-1 стоять на месте означает быстро потерять позиции.
Когда мы решили возобновить работу, а это было, по-моему, где-то в сентябре, было уже слишком поздно говорить: "Мы собираемся разработать автомобиль на 2021 год". Нам пришлось дорабатывать машину 2020 года, потому что на следующий сезон в регламенте было несколько изменений, поэтому мы внесли только их, но не более того.
Мы решили сосредоточиться на болиде 2022 года, потому что тогда Формулу ждал совершенно новый регламент, и речь шла не только о 2022 годе, но и о следующих пяти годах. Так что это было лёгкое решение, которое стало сложным, поскольку пришлось бы принять, что в 2020-м, 2021-м будет ещё хуже. Это было нелегко, но тогда нужно было просто посмотреть правде в глаза", — приводит слова Штайнера Racingnews365.
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