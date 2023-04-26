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Гран-при Казахстана MotoGP-2023 отменён
Этап отменен
Пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам MotoGP сообщила, что Гран-при Казахстана в этом году не состоится.
Главной причиной отмены называются проблемы с омологацией трассы в сочетании с текущими операционными проблемами. Мероприятие не будет заменено каким-либо другим этапом.
Казахстан в 2023 году должен был впервые принять соревнования. Они должны были пройти с 8 по 9 июля на трассе "Сокол". В пресс-службе отметили, что "с нетерпением ждут возможности посетить международный автодром "Сокол" в 2024 году".
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