Гран-при Казахстана MotoGP-2023 отменён

Пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам MotoGP сообщила, что Гран-при Казахстана в этом году не состоится.

Главной причиной отмены называются проблемы с омологацией трассы в сочетании с текущими операционными проблемами. Мероприятие не будет заменено каким-либо другим этапом.

Казахстан в 2023 году должен был впервые принять соревнования. Они должны были пройти с 8 по 9 июля на трассе "Сокол". В пресс-службе отметили, что "с нетерпением ждут возможности посетить международный автодром "Сокол" в 2024 году".