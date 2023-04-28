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Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана
Он обошел Ферстаппена
Фото: Формула-1
В Баку завершилась основная квалификация к гонке на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, замкнул тройку его напарник Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация:
1.Шарль Леклер "Феррари" 1:40.203
2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.188
3.Серхио Перес "Ред Булл" +0.292
4.Карлос Сайнс "Феррари" +0.813
5.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.974
6.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +1.050
7.Ландо Норрис "Макларен" +1.078
8.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.378
9.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.408
10.Оскар Пиастри "Макларен" +1.408
11.Джордж Расселл "Мерседес" +1.451
12.Эстебан Окон "Альпин" +1.595
13.Александер Албон "Уильямс" +1.615
14.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +2.056
15.Логан Сарджент "Уильямс" +2.192
16.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.439
17.Нико Хюлькенберг "Хаас" +2.552
18.Кевин Магнуссен "Хаас" +3.214
19.Пьер Гасли "Альпин" +4.650
20.Ник де Врис "Альфа Таури" +15.079
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