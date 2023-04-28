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Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Он обошел Ферстаппена

Шарль Леклер завоевал поул на Гран-при Азербайджана

Фото: Формула-1

Новина українською

В Баку завершилась основная квалификация к гонке на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время у действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, замкнул тройку его напарник Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация:

1.Шарль Леклер "Феррари" 1:40.203

2.Макс Ферстаппен "Ред Булл" +0.188

3.Серхио Перес "Ред Булл" +0.292

4.Карлос Сайнс "Феррари" +0.813

5.Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.974

6.Фернандо Алонсо "Астон Мартин" +1.050

7.Ландо Норрис "Макларен" +1.078

8.Юки Цунода "Альфа Таури" +1.378

9.Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.408

10.Оскар Пиастри "Макларен" +1.408

11.Джордж Расселл "Мерседес" +1.451

12.Эстебан Окон "Альпин" +1.595

13.Александер Албон "Уильямс" +1.615

14.Валттери Боттас "Альфа Ромео" +2.056

15.Логан Сарджент "Уильямс" +2.192

16.Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +2.439

17.Нико Хюлькенберг "Хаас" +2.552

18.Кевин Магнуссен "Хаас" +3.214

19.Пьер Гасли "Альпин" +4.650

20.Ник де Врис "Альфа Таури" +15.079

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В статье: Шарль Леклер
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