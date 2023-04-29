Формула-1. Леклер побеждает в квалификации спринта Гран-при Азербайджана

Сегодня, 29 апреля состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Азербайджана.

Победу по итогам квалификации к спринту одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Серхио Переса (+0+147), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Макс Ферстаппен (+0,290).

В 16:30 по киевскому времени стартует спринтерская гонка.