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Формула-1. Леклер побеждает в квалификации спринта Гран-при Азербайджана
Результаты квалификации
Фото: F1
Сегодня, 29 апреля состоялись квалификационные гонки очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Азербайджана.
Победу по итогам квалификации к спринту одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Серхио Переса (+0+147), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Макс Ферстаппен (+0,290).
В 16:30 по киевскому времени стартует спринтерская гонка.
ТОП 10 квалификации к спринту (источник - flashscore.ua):
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