В ФИА внесли изменения в спортивный кодекс, позволяющие Хэмилтону носить пирсинг

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновления в спортивном кодексе. Среди прочего изменения коснулись ношения украшений гонщиками.

Пилотам различных серий по-прежнему запрещается выступать с цепочками, браслетами и часами, однако появились исключения:

1) разрешается носить часы штурмана, если они надеты поверх комбинезона;

2) разрешается надевать классические кольца в случае, если они не мешают движению руки;

3) разрешается ношение пирсинга в том случае, если он не располагается в зоне рта (или внутри него).

Напомним, в минувшем сезоне разбирательство с ФИА вёл семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон.