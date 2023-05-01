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В ФИА внесли изменения в спортивный кодекс, позволяющие Хэмилтону носить пирсинг

Автоспорт
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Раннее пилот жаловался на неудобства

В ФИА внесли изменения в спортивный кодекс, позволяющие Хэмилтону носить пирсинг

Фото: ESPN

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновления в спортивном кодексе. Среди прочего изменения коснулись ношения украшений гонщиками.

Пилотам различных серий по-прежнему запрещается выступать с цепочками, браслетами и часами, однако появились исключения:

1) разрешается носить часы штурмана, если они надеты поверх комбинезона;
2) разрешается надевать классические кольца в случае, если они не мешают движению руки;
3) разрешается ношение пирсинга в том случае, если он не располагается в зоне рта (или внутри него).

Напомним, в минувшем сезоне разбирательство с ФИА вёл семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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