Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ФИА внесли изменения в спортивный кодекс, позволяющие Хэмилтону носить пирсинг
Раннее пилот жаловался на неудобства
Фото: ESPN
Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновления в спортивном кодексе. Среди прочего изменения коснулись ношения украшений гонщиками.
Пилотам различных серий по-прежнему запрещается выступать с цепочками, браслетами и часами, однако появились исключения:
1) разрешается носить часы штурмана, если они надеты поверх комбинезона;
2) разрешается надевать классические кольца в случае, если они не мешают движению руки;
3) разрешается ношение пирсинга в том случае, если он не располагается в зоне рта (или внутри него).
Напомним, в минувшем сезоне разбирательство с ФИА вёл семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон.
Популярное сейчас
- "За Умань". Воздушные силы показали американские ракеты Zuni на украинских Су-25
- "Это вау". Клопп высказался об экс-тренере Шахтера, который феерит в АПЛ
- Обещание Павелко, Ман Сити обошел Арсенал, конфуз Наполи. Главные новости за 30 апреля
- Формула-1. Леклер побеждает в квалификации спринта Гран-при Азербайджана
- Сестра-модель бразильской звезды получила лицензию агента FIFA и начинает карьеру в футболе. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО