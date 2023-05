ВИДЕО. Ферстаппен показал новый шлем накануне Гран-при Майами

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать на предстоящем этапе Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 мая в американском Майами.

"Чистый дизайн, новые цвета, новые детали. Очень нравится то, каким получился шлем, не могу дождаться гонки в этом шлеме на Гран-при Майами", — написал Ферстаппен в своём "твиттере".

Similar clean design, new colors, new details ????????



Really like how the helmet turned out, can’t wait to race with this one at the Miami GP ????



For the mini helmets ???? https://t.co/jyGT7Fahzi pic.twitter.com/mNQaFc1pVC