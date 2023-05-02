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ВИДЕО. Ферстаппен показал новый шлем накануне Гран-при Майами
Пилот имеет все шансы побороться за титул
Фото: Auto Review
Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать на предстоящем этапе Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 мая в американском Майами.
"Чистый дизайн, новые цвета, новые детали. Очень нравится то, каким получился шлем, не могу дождаться гонки в этом шлеме на Гран-при Майами", — написал Ферстаппен в своём "твиттере".
Similar clean design, new colors, new details ????????— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 2, 2023
Really like how the helmet turned out, can’t wait to race with this one at the Miami GP ????
For the mini helmets ???? https://t.co/jyGT7Fahzi pic.twitter.com/mNQaFc1pVC
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