ВИДЕО. Ферстаппен показал новый шлем накануне Гран-при Майами

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать на предстоящем этапе Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 мая в американском Майами.

"Чистый дизайн, новые цвета, новые детали. Очень нравится то, каким получился шлем, не могу дождаться гонки в этом шлеме на Гран-при Майами", — написал Ферстаппен в своём "твиттере".