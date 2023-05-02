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ВИДЕО. Ферстаппен показал новый шлем накануне Гран-при Майами

Автоспорт
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Пилот имеет все шансы побороться за титул

ВИДЕО. Ферстаппен показал новый шлем накануне Гран-при Майами

Фото: Auto Review

Новина українською

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, показав шлем, в котором будет выступать на предстоящем этапе Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 мая в американском Майами.

"Чистый дизайн, новые цвета, новые детали. Очень нравится то, каким получился шлем, не могу дождаться гонки в этом шлеме на Гран-при Майами", — написал Ферстаппен в своём "твиттере".

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В статье: Макс Ферстаппен
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