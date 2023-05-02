Шарль Леклер высказался о новом контракте с Феррари

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер заявил, что в данный момент преждевременно вести переговоры со "Скудерией" о новом контракте. Действующее соглашение Леклера с "Феррари" рассчитано до конца 2024 года.

"Я верю в команду на сто процентов и доверяю всем, от её механика до руководителя. Но в любом случае это не улица с односторонним движением: команда тоже должна верить в меня. Пока рано говорить о новом контракте", — приводит слова Леклера Bild.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, набрав 308 очков.