В Формуле-1 может появиться ещё одна команда

Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026 — коллектив LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, пишет RaceFans.

По информации источника, проектом занимается Бенджамин Дьюренд. Ранее Дьюренд входил в число основателей другого проекта команды Формулы-1 — Panthera Asia F1 Team.

Помимо Дьюренда, в программе работают и другие экс-участники проекта "Пантера" — Пол Флеминг, получивший пост руководителя, и Эндрю Пайра, занявший должность коммерческого директора.