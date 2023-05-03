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В Формуле-1 может появиться ещё одна команда
Она будет выступать с 2026 года
фото - F1
Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026 — коллектив LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, пишет RaceFans.
По информации источника, проектом занимается Бенджамин Дьюренд. Ранее Дьюренд входил в число основателей другого проекта команды Формулы-1 — Panthera Asia F1 Team.
Помимо Дьюренда, в программе работают и другие экс-участники проекта "Пантера" — Пол Флеминг, получивший пост руководителя, и Эндрю Пайра, занявший должность коммерческого директора.
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