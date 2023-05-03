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Чемпион Формулы-1: Макларен отстает на 4-5 месяцев от того, где должен быть

Автоспорт
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Команда не показывает запланированных результатов

Чемпион Формулы-1: Макларен отстает на 4-5 месяцев от того, где должен быть

фото - F1

Новина українською

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о форме команды "Макларен".

"В такой форме "Макларен" и должен был начать сезон. Команда отстаёт на 4-5 месяцев от того, где должна быть. Они приближаются к тому, чтобы быть позади "Ред Булл" в смеси пилотов "Феррари", "Астон Мартин" и, возможно, "Мерседеса". Группа "А" — это "Ред Булл", но есть интересная группа "Б", в которую входят все перечисленные команды и на место в которой претендует "Макларен", — приводит слова Хилла PlanetF1.

Напомним, на этап в Азербайджане команда готовила масштабные обновления. По итогам основной гонки Ландо Норрис финишировал на девятой позиции, набрав два очка.

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В статье: формула-1
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