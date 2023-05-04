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ФОТО. Ред Булл показал новую ливрею на Гран-при Майами
Соревнования стартуют 5 мая
Команда "Ред Булл" представила обновлённую раскраску машины на предстоящий с 5 по 7 мая Гран-при Майами. Соответствующий пост был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.
Были добавлены малиновые и бирюзовые элементы.
"Вайбы Майами. С нетерпением ждём её появление на треке", — говорится в описании к фотографиям.
После четырёх этапов чемпионата мира "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 180 очков. У её ближайшего преследователя "Астон Мартин" 87 баллов.
Miami vibes ???? We can’t wait to see it on track ???? pic.twitter.com/uJpLNk6NXx— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023
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