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ФОТО. Ред Булл показал новую ливрею на Гран-при Майами

Автоспорт
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Соревнования стартуют 5 мая

ФОТО. Ред Булл показал новую ливрею на Гран-при Майами

Новина українською

Команда "Ред Булл" представила обновлённую раскраску машины на предстоящий с 5 по 7 мая Гран-при Майами. Соответствующий пост был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.

Были добавлены малиновые и бирюзовые элементы.

"Вайбы Майами. С нетерпением ждём её появление на треке", — говорится в описании к фотографиям.

После четырёх этапов чемпионата мира "Ред Булл" уверенно лидирует в Кубке конструкторов. На счету австрийской команды 180 очков. У её ближайшего преследователя "Астон Мартин" 87 баллов.

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В статье: Red Bull
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