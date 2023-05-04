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Феррари пытались переманить к себе двух ведущих инженеров Ред Булл
Не получилось
Фото: Autosport
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" сделала предложение двум специалистам "Ред Булл", техническому директору Пьеру Ваше и главе отдела аэродинамики Энрико Бальбо. Об этом пишет La Gazetta dello Sport.
Бальбо просто захотел остаться в Милтон-Кинсе, а Ваше даже не рассматривал возможность перехода и сразу ответил "Скудерии" отказом.
Стоит отметить, что часть сотрудников австрийской команды всё-таки перейдёт в "Феррари", однако это представители среднего звена.
"Мы проводим масштабную операцию по набору персонала. Мы часто останавливаемся на именах тех, кто уходит из других команд", — сказал руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр.
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