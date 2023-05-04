В Феррари назвали условие, при котором готовы отпустить спортивного директора в Альфа Таури

Переход спортивного директора "Феррари" Лорана Мекиса в "Альфа Таури" может быть ускорен, если "Ред Булл" согласится на досрочный переход части своих сотрудников в "Скудерию". Об этом пишет Autosport.

По информации источника, "Феррари" и "Ред Булл" постараются найти компромисс, который выразится в том, что австрийский гоночный коллектив позволит некоторым своим сотрудникам, которых хочет получить "Скудерия", быстрее перейти в итальянскую команду. "Феррари" же в результате устной сделки позволит Мекису перейти в "Альфа Таури".

Напомним, что после сезона-2023 Мекис может занять роль руководителя "Альфа Таури".